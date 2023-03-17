Стартовали съемки фильма «Майор Гром: Игра»

«Кинопоиск» объявил о том, что вчера, 16 марта, в Санкт-Петербурге стартовали съемки сиквела «Майора Грома: Чумной Доктор», получившего название «Майор Гром: Игра».

Ключевые роли в новой картине вновь исполняют Тихон Жизневский («Первый Оскар»), Александр Сетейкин («Собор»), Алексей Маклаков («Нулевой пациент») и Любовь Аксенова («Нюрнберг»).

Действие развернется через год после финала первой части. Игорь Гром (Жизневский) становится настоящей восходящей звездой города. Люди узнают его на улицах, восхваляют его подвиги, а издатели хотят посвятить его приключениям комикс. В это же время в городе объявляется новый могущественный злодей по прозвищу Призрак. Теперь герою предстоит пройти настоящее испытание славой и разобраться с неприятелем, сразившись с ним на территории альтернативного Санкт-Петербурга.

Режиссером картины выступает Олег Трофим, снявший оригинального «Майора Грома: Чумной Доктор» и его приквел «Гром: Трудное детство».

Первый съемочный день команда провела в бывшем следственном изоляторе «Кресты». Там кинематографисты поставили экшен-сцену, в которой Гром и Дима Дубин (Сетейкин) оказываются посреди тюремного бунта. За постановку экшена во всем фильме отвечает казахстанская студия «Кун-до», ранее работавшая над такими крупными проектами, как «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Последний богатырь».

По словам членов группы, создатели сиквела планируют сделать экшен-сцены масштабнее и сложнее по сравнению с первой частью. В той же сцене в «Крестах» главному герою приходится отбиваться от толпы заключенных в 30–40 человек. При этом все трюки в эпизоде Жизневский выполняет самостоятельно.

Съемки «Майора Грома: Игра» завершатся осенью этого года.