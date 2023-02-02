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Киноафиша Новости Стало известно, когда выйдет сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

Стало известно, когда выйдет сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

2 февраля 2023 14:55
Стало известно, когда выйдет сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

Параллельно к выходу готовится третий сезон оригинального шоу.

До очередного возвращения во вселенную «Бриджертонов» осталось совсем немного. Накануне выяснилось, когда ждать премьеру многосерийного спин-оффа о молодости королевы Шарлотты. Приквел «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» выйдет на стриминговом сервисе Netflix весной этого года. Конкретной даты пока нет.

Новостью поделилась в своем микроблоге журналистка Меган О’Киф, опубликовавшая подарочный набор от создателей шоу, на брошюрке которого и было обозначено время премьеры.

В центре сюжета многосерийной костюмированной мелодрамы окажется еще юная Шарлотта (Индия Риа Амартейфио). В шоу будут показаны ее первые дни в качестве жены короля Георга (Кори Милкрист). Их союз всколыхнул устои аристократизма и привел к общественным трансформациям, плодами которых пользуются персонажи оригинальных «Бриджертонов».

В остальной актерский ансамбль «Королевы Шарлотты» вошли Рут Геммелль, Аджоа Андох, Мишель Фэйрли, Кэти Брэйбен, Хью Сакс, Тунджи Касим, Сирил Нри, Сэм Клемметт, Кир Чарльз, Джулия Весткотт-Хаттон, Ричард Каннингэм, Конни Дженкинс-Грег, Арсема Томас и Голда Рошевель, сыгравшая пожилую Шарлотту.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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