Стало известно, когда начнутся съемки фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение»

Выяснилось, когда стартует производство новой ленты Кирилла Серебренникова «Исчезновение», ведущую роль в которой сыграет немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Воланд»). По словам продюсера Ильи Стюарта, съемки начнутся летом этого года.

Диль сыграет печально известного нацистского преступника Йозефа Менгеле, который по окончании Второй мировой войны годами скрывался в Бразилии и так и не был пойман вплоть до своей смерти в 1979 году. В основу картины ляжет роман Оливье Геза, отмеченный престижной французской литературной премией «Ренодо». Изначально фильм носил название «Исчезновение доктора Менгеле», но теперь он именуется просто «Исчезновение» (The Disappearance).

В данный момент Серебренников занимается постпроизводством англоязычной биографической драмы «Лимонов, баллада об Эдичке», в которой британец Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы») воплотил образ писателя и политического диссидента Эдуарда Лимонова. Предыдущие ленты кинематографиста — «Жена Чайковского», «Петровы в гриппе», «Лето» и «Ученик» — претендовали на награды Каннского кинофестиваля, включая «Золотую пальмовую ветвь».