Стали известны главные претенденты на роль Супермена в новой киновселенной DC

Авторитетный ресурс The Hollywood Reporter поделился инсайдерскими сведениями о процессе подбора актеров на ведущие роли в блокбастере «Супермен: Наследие», режиссером и сценаристом которого выступает глава DC Studios Джеймс Ганн.

В настоящее время Ганн проводит прослушивания. Фаворитом на роль Кларка Кента/Супермена сейчас является 29-летний американец Дэвид Коренсвет («Пэрл»). Ранее имя актера уже всплывало в связи с персонажем, но это было еще в 2019 году. Сообщается, что Коренсвет будет проходить пробы в начале июня. Журналисты допускают, что в список Ганна входят еще два претендента, но их имена выяснить не удалось.

До этого на роль нового Человека из стали рассматривались британцы Том Бриттни («Чужестранка») и Эндрю Ричардсон («Экстраполяции»). В какой-то момент в числе претендентов фигурировал любимец фанатов Джейкоб Элорди («Эйфория»), но в его случае до прослушивания дело не дошло.

Параллельно идет подбор звезд на остальные роли. В шорт-лист на партию возлюбленной главного героя Лоис Лейн вошли Эмма Маккей («Сексуальное просвещение»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Фиби Дайневор («Бриджертоны») и Самара Уивинг («Я иду искать»). Пока известно лишь, что Броснахэн провела отличное прослушивание, но получить роль отважной журналистки из Daily Planet ей может помешать возраст — летом актрисе исполнится 33 года, в то время как Ганн хотел бы подыскать более молодых артистов, поскольку в фильме будут показаны молодые годы Супермена.

В связи с ролью злодея Лекса Лютора упоминается лишь один человек — Николас Холт («Ренфилд»). Предполагается, что изначально он претендовал на роль Супермена. Студия Warner Bros. любит Холта со времен «Безумного Макса: Дорога ярости», а несколько лет назад он был в шаге от заглавной роли в «Бэтмене» Мэтта Ривза, но уступил на прослушиваниях Роберту Паттинсону. Участие в кинокомиксе Ганна может стать для Холта своеобразным реваншем в DC.

Согласно THR, Ганн намерен представить в картине много известных персонажей, но их имена пока не уточняются. Съемки «Супермена: Наследие» начнутся в Атланте в январе-феврале. Премьера намечена на 11 июля 2025 года.