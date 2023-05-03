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Киноафиша Новости Стала известна продолжительность мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

Стала известна продолжительность мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

3 мая 2023 14:02
Стала известна продолжительность мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

Это будет самый продолжительный анимационный фильм в истории американского кино.

Прояснилась длительность анимационной ленты «Человек-паук: Паутина вселенных». Согласно инсайдерским данным, которые были подтверждены на сайте киносети AMC Theatres, хронометраж супергеройской картины составит 140 минут (2 часа 20 минут).

Примечательно, что оригинальный «Человек-паук: Через вселенные» длится 117 мин. Исходя из этих сведений, сиквел станет самым продолжительным американским мультфильмом в истории, превзойдя ленту «Потребление алкоголя» (136 мин).

Среди всех фильмов о Человеке-пауке по хронометражу «Паутину вселенных» превосходят только «Человек-паук: Нет пути домой» (148 мин) и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (142 мин). Ниже представлена продолжительность остальных картин о знаменитом супергерое:

  • «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) — 139 мин
  • «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) — 133 мин
  • «Новый Человек-паук» (2012) — 131 мин
  • «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) — 129 мин
  • «Человек-паук 2» (2004) — 127 мин
  • «Человек-паук» (2002) — 121 мин

Премьера «Человека-паука: Патина вселенных» состоится 2 июня.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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