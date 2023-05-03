Стала известна продолжительность мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»
Это будет самый продолжительный анимационный фильм в истории американского кино.
Прояснилась длительность анимационной ленты «Человек-паук: Паутина вселенных». Согласно инсайдерским данным, которые были подтверждены на сайте киносети AMC Theatres, хронометраж супергеройской картины составит 140 минут (2 часа 20 минут).
Примечательно, что оригинальный «Человек-паук: Через вселенные» длится 117 мин. Исходя из этих сведений, сиквел станет самым продолжительным американским мультфильмом в истории, превзойдя ленту «Потребление алкоголя» (136 мин).
Среди всех фильмов о Человеке-пауке по хронометражу «Паутину вселенных» превосходят только «Человек-паук: Нет пути домой» (148 мин) и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (142 мин). Ниже представлена продолжительность остальных картин о знаменитом супергерое:
- «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) — 139 мин
- «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) — 133 мин
- «Новый Человек-паук» (2012) — 131 мин
- «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) — 129 мин
- «Человек-паук 2» (2004) — 127 мин
- «Человек-паук» (2002) — 121 мин
Премьера «Человека-паука: Патина вселенных» состоится 2 июня.