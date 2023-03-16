Стал известен сюжет и актерский состав хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»

Прояснились исполнители главных ролей в третьем фильме по видеоигровой франшизе «Сайлент Хилл». Согласно Deadline, ведущих героев сыграют Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Спуск: Игра с дьяволом»). Вместе с этим был опубликован официальный синопсис.

В центре сюжета окажется Джеймс (Ирвин) — человек, сломленный из-за расставания со своей единственной любимой женщиной (Андерсон). Главный герой получает таинственное письмо с призывом вернуться в Сайлент Хилл и найти даму сердца. Он отправляется к месту назначения, но обнаруживает, что знакомый некогда город изменился под воздействием неких зловещих сил. Погружаясь во мрак, Джеймс встречает жутких существ, что заставляет его усомниться в своем рассудке. Несмотря на это, он старается держаться, потому что больше всего хочет найти свою потерянную возлюбленную.

Картина получила название «Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссером выступит Кристоф Ган, снявший первую экранизацию 2006 года. Сценарий Ган написал вместе с Сандрой Во-Ан, с которой ранее сотрудничал над «Красавицей и чудовищем» (2014 года), и Джозефом Шнайдером. В основу предстоящего фильма легла вторая видеоигра в рамках франшизы.

Съемки начнутся в апреле и пройдут в Германии и Восточной Европе.