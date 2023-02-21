Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бешенство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стал известен хронометраж фильмов «Шазам! 2», «Подземелья и драконы» и новых «Зловещих мертвецов

Стал известен хронометраж фильмов «Шазам! 2», «Подземелья и драконы» и новых «Зловещих мертвецов

21 февраля 2023 15:01
Стал известен хронометраж фильмов «Шазам! 2», «Подземелья и драконы» и новых «Зловещих мертвецов

Все фильмы выйдут весной.

Портал Collider опубликовал данные о хронометраже нескольких крупных весенних новинок — супергеройского блокбастера DC Studios «Шазам! Ярость богов», масштабного приключенческого фэнтези Paramount «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и кровавого хоррора Warner Bros. «Восстание зловещих мертвецов».

Продолжительность новой ленты киновселенной DC с Закари Ливаем в главной роли составляет 130 минут — это всего на две минуты короче оригинального фильма 2019 года. Что касается «Подземелий и драконов», то экранизация знаменитой настольной игры будет длиться немного дольше — 137 минут, что должно в положительном свете отразиться на раскрытии персонажей и освещении сказочного сеттинга.

«Восстание зловещих мертвецов» будет длиться 96 минут. В жанре ужасов это вполне приемлемый хронометраж, который также соответствует длительности предыдущих картин серии. Так, оригинальные «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми (1981) длятся 85 мин, сиквел 1987 года — 84 мин, а третья глава приключений Эша Уильямса (Брюс Кэмпбелл) под названием «Армия тьмы» является наиболее коротким фильмом из цикла — 81 мин. Перезапуск десятилетней давности «Зловещие мертвецы: Черная книга» идет 91 мин.

Премьера «Шазама! Ярость богов» состоится 17 марта, «Подземелья и драконы: Честь среди воров» выйдет 31 марта, а «Восстание зловещих мертвецов» стартует в прокате 21 апреля.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки» Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки» Читать далее 17 февраля 2023
Берегись крохи: 7 интересных фактов о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Берегись крохи: 7 интересных фактов о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Читать далее 16 февраля 2023
Все еще свободны: 10 актеров и актрис старше 50 лет, которые никогда не были в браке Все еще свободны: 10 актеров и актрис старше 50 лет, которые никогда не были в браке Читать далее 20 февраля 2023
Ты ни за что не догадаешься: 7 звезд с незаметной пластикой Ты ни за что не догадаешься: 7 звезд с незаметной пластикой Читать далее 18 февраля 2023
Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Читать далее 21 февраля 2023
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Читать далее 22 февраля 2023
Канг Завоеватель: все, что нужно знать о суперзлодее Marvel, который заменит Таноса Канг Завоеватель: все, что нужно знать о суперзлодее Marvel, который заменит Таноса Читать далее 20 февраля 2023
Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок» Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок» Читать далее 19 февраля 2023
От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок Читать далее 17 февраля 2023
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Читать далее 21 февраля 2023
Related video