Стал известен хронометраж фильмов «Шазам! 2», «Подземелья и драконы» и новых «Зловещих мертвецов

Портал Collider опубликовал данные о хронометраже нескольких крупных весенних новинок — супергеройского блокбастера DC Studios «Шазам! Ярость богов», масштабного приключенческого фэнтези Paramount «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и кровавого хоррора Warner Bros. «Восстание зловещих мертвецов».

Продолжительность новой ленты киновселенной DC с Закари Ливаем в главной роли составляет 130 минут — это всего на две минуты короче оригинального фильма 2019 года. Что касается «Подземелий и драконов», то экранизация знаменитой настольной игры будет длиться немного дольше — 137 минут, что должно в положительном свете отразиться на раскрытии персонажей и освещении сказочного сеттинга.

«Восстание зловещих мертвецов» будет длиться 96 минут. В жанре ужасов это вполне приемлемый хронометраж, который также соответствует длительности предыдущих картин серии. Так, оригинальные «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми (1981) длятся 85 мин, сиквел 1987 года — 84 мин, а третья глава приключений Эша Уильямса (Брюс Кэмпбелл) под названием «Армия тьмы» является наиболее коротким фильмом из цикла — 81 мин. Перезапуск десятилетней давности «Зловещие мертвецы: Черная книга» идет 91 мин.

Премьера «Шазама! Ярость богов» состоится 17 марта, «Подземелья и драконы: Честь среди воров» выйдет 31 марта, а «Восстание зловещих мертвецов» стартует в прокате 21 апреля.