Стал известен хронометраж фильма Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом

Прояснился точный хронометраж исторического фильма Ридли Скотта «Наполеон». По информации Coming Soon, продолжительность масштабного байопика с Хоакином Фениксом в образе легендарного французского военачальника составит 157 минуты и 43 секунды.

Жизнь Наполеона Бонапарта была богата на различные события, однако пока неизвестно, какие из них будут затронуты в фильме. В давних описаниях указано, что в картине будут отображены политические качества Наполеона, приход полководца к власти, а также его сложные взаимоотношения с первой женой Жозефиной Богарне. Предполагается, что в ленте будет много батальных сцен.

Вместе с Фениксом в исторической драме сыграли Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Бен Майлз, Иэн МакНис, Людивин Санье, Джон Холлинворт, Пол Рис, Юссеф Керкур и Мэттью Нихэм. Автором сценария выступил Дэвид Скарпа, написавший для Скотта криминальную драму «Все деньги мира» и «Гладиатора 2», съемки которого уже начались.

За производство «Наполеона» отвечает медиагигант Apple. Совместно со студией Sony Pictures он организует фильму полноценный кинотеатральный релиз, после чего состоится релиз на стриминге. Премьера намечена на 22 ноября.