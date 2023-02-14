Стал известен хронометраж «Джона Уика 4»

Режиссер Чад Стахелски ранее говорил, что из-за крайне насыщенной истории четвертая часть «Джона Уика» будет очень долгой, а теперь его слова подтверждает портал Collider. По информации сайта, продолжительность очередной главы экшен-серии с Киану Ривзом составляет внушительные 169 минут — это рекорд франшизы. Для сравнения: оригинальный «Джон Уик» длится всего 101 минуту, сиквел — 122 минуты, а третья часть — 130 минут.

На этом новости не заканчиваются. Релиз ленты состоится уже в следующем месяце, поэтому продвижение блокбастера выходит на новый этап. На днях студия Lionsgate запустила промокампанию под названием «Уик уик», суть которой заключается в том, что до конца рабочей недели маркетинговый отдел картины будет делиться различными эксклюзивами, включая совершенно новый трейлер.

Первым витком этой акции стал свежий постер, на котором невозмутимый герой Киану Ривза запечатлен на фоне Эйфелевой башни. Париж в предстоящем фильме играет очень важную роль, но знаменитое архитектурное сооружение не единственная французская достопримечательность, которая появится в фильме — команде боевика удалось даже снять несколько сцен в Лувре.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта.