Спин-офф «Офиса»: вышел трейлер ситкома «Газета»

8 августа 2025 11:17
Новое шоу стартует 4 сентября.

«Дандер Миффлин» возвращается. Впрочем, не совсем. Но команда кинодокументалистов, занимавшаяся буднями филиала вымышленной бумажной компании, вернулась с новым материалом. Стрим-сервис Peacock представил трейлер комедийного сериала «Газета», который задуман как ответвление знаменитого американского «Офиса». События спин-оффа развернутся в той же вселенной. Более того, в сюжете будет задействован Оскар Мартинес (Оскар Нуньес), ранее работавший в «Дандер Миффлин».

На этот раз действие развернется в офисе захудалой газеты Toledo Truth Teller, остро нуждающейся в новом импульсе, иначе закрытие неизбежно. Исправить ситуацию призван амбициозный журналист по имени Нед Сэмпсон (Донал Глисон), который становится новым главным редактором. Ему придется справляться с урезанием бюджета, а также найти подход к разношерстной группе своих подчиненных, которые до этого опирались на кликбейтные статейки и готовые истории из Associated Press.

На первой планерке Нед спрашивает своих подопечных: «Многие ли из вас ранее писали для газеты?» «Я писал, когда учился в школе», — отвечает один. «Я постил твиты», — отзывается другой.

Создателями «Газеты» выступают шоураннер американской адаптации «Офиса» Грег Дэниел и Майкл Коман («Нэйтан спешит на выручку»).

Фото: Peacock
Юрий Волошин
