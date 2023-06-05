Создательница «Шершней» пообещала бонусный эпизод сериала, который выйдет между сезонами

Создательница сериала «Шершни» Эшли Лайл объявила о том, что работает над бонусным эпизодом, премьера которого состоится «между сезонами». Шоураннер выпустила новый пост в своих социальных сетях, в котором написала:

«Между сезонами будет выпущен бонусный эпизод. Но я люблю вас, ребята, и не хочу, чтобы вы все теряли сон, думая об этом сегодня вечером. Идите спать!»

Представители команды проекта отказались комментировать это заявление.

Второй сезон «Шершней» подошел к концу в позапрошлое воскресенье, 28 мая. По данным Nielsen и comScore, заключительная серия сезона под названием Storytelling («Повествование») собрала у экранов 1,5 млн зрителей, тем самым став вторым самым популярным финальным эпизодом за всю историю телеканала Showtime. Первое место рейтинга занимает последняя серия «Декстера: Новая кровь».

Несмотря на впечатляющие показатели просмотров, далеко не всем фанатам заключительный эпизод пришелся по душе. Лайл пришлось отреагировать на ситуацию в социальных сетях:

«Итак, я знаю, что некоторым людям действительно понравился финал «Шершней», а некоторым — нет. Но разве угрозы расправы от фанатов — это неотъемлемая часть работы шоураннера? Я бы точно могла без них обойтись! Как бы то ни было, я хотела бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех тех, кто прошел с нами этот путь».

Дата выхода третьего сезона «Шершней» пока неизвестна.