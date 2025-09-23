Меню
23 сентября 2025 14:56
Создатели фильма «Мой друг, кот и Пушкин» объявили о сотрудничестве с Благотворительным Фондом защиты городских животных

В широкий прокат картина выйдет 2 октября.

20 сентября в Национальном центре «Россия» состоялся закрытый показ фильма для зрителей всех возрастов «Мой друг, кот и Пушкин». Картина была создана кинокомпанией «Мармот-фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и АО «Первый канал. Всемирная сеть». В ходе мероприятия «Мармот-фильм» и Благотворительный Фонд защиты городских животных анонсировали совместную благотворительную кампанию. Так, часть средств с каждого проданного на фильм билета будет направлена на содержание подопечных фонда. Эта инициатива — органическое продолжение истории, излагаемой в картине.

«Мой друг, кот и Пушкин» повествует о дружбе 12-летней московской школьницы Миланы и черного кота. Девочка пишет стихи, но стесняется читать их на публике, тогда как поддержки со стороны мамы нет. Милана стремится к победе на конкурсе рэп-дуэлей по роману «Евгений Онегин», чтобы завоевать доверие мамы и убедить ее от работы в Китае. Помогает юной героине черный кот, являющийся реинкарнацией Саши Пушкина.

По словам режиссера Алены Михайловой, в ходе производства рассматривался вариант с тем, чтобы изобразить кота при помощи компьютерной графики, но творческая команда настояла, чтобы был задействован настоящий хвостатый актер. Также Михайлова отметила, что ее фильм посвящен универсальному языку добра, любви и дружбы, который понятен как людям, так и животным.

Фото: Кинотайм
Юрий Волошин
Юрий Волошин
