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Киноафиша Новости Создатели «Человека-паука: Паутина вселенных» определились со своим следующим проектом

Создатели «Человека-паука: Паутина вселенных» определились со своим следующим проектом

26 мая 2023 16:31
Создатели «Человека-паука: Паутина вселенных» определились со своим следующим проектом

Также они рассказали, что Николас Кейдж может сыграть в игровом сериале про Человека-паука Нуара.

Создатели «Человека-паука: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер почти десять лет активно занимались продюсированием и работой на телевидении, однако в скором времени они намерены вернуться к режиссуре полнометражных фильмов. Последним кинопроектом творческого дуэта является комедия «Мачо и ботан 2», вышедшая в прокат девять лет назад. За прошедшие годы творческий дуэт интересовался многими сценариями. Одним из их наиболее примечательных проектов стала приключенческая космодрама «Аве Мария», основанная на одноименном романе Энди Вейера. Лорд и Миллер подключились к разработке несколько лет назад, когда главную роль намеревался сыграть Райан Гослинг.

Рассуждая о планах на будущее, Лорд и Миллер подтвердили в интервью Collider, что экранизация по-прежнему актуальна и, скорее всего, она станет их следующим режиссерским проектом. К производству они намерены приступить, как только завершится забастовка сценаристов.

Главный герой «Аве Марии» — вышедший из комы учитель младших классов Райланд Грейс. Неуверенный в своем окружении из-за амнезии, он пытается восстановить свое прошлое по кусочкам. Вскоре протагонист вспоминает, что на самом деле он астронавт, отправленный на миссию по спасению человечества. В 2020 году над адаптацией книги работал сценарист «Марсианина» Дрю Годдард. Остался ли Гослинг прикреплен к главной роли, пока неизвестно.

Также Лорд и Миллер поделились новостями об игровом сериале о Человеке-пауке Нуаре, который в феврале анонсировал медиагигант Amazon. По словам продюсеров, из-за забастовки сценаристов работа над шоу временно заморожена, однако она обязательно возобновится, как только ситуация придет к какому-нибудь исходу.

В мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» персонажа озвучил Николас Кейдж. На вопрос журналиста о потенциальном возвращении звезды в игровой версии Лорд оптимистично ответил, что такой шанс действительно есть. Авторскую группу шоу возглавляет Орен Узил («Мачо и ботан 2»).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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