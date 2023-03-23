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Киноафиша Новости Создатель «Острых козырьков» напишет сценарий нового фильма по «Звездным войнам»

Создатель «Острых козырьков» напишет сценарий нового фильма по «Звездным войнам»

23 марта 2023 14:44
Создатель «Острых козырьков» напишет сценарий нового фильма по «Звездным войнам»

Подробности станут известны на предстоящем мероприятии Star Wars Celebration.

На этой неделе выяснилось, что новый засекреченный проект по вселенной «Звездных войн», который снимет постановщицца Шармин Обаид («Мисс Марвел»), потерял сценаристов в лице Дэймона Линделофа («Хранители») и Джастина Бритт-Гибсона («Двойник»). Теперь стало известно, кто их заменит. Как сообщает Variety, разработкой драматургии блокбастера займется создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Линделоф и Бритт-Гибсон сочиняли сюжет с прошлого года, а в феврале они передали черновой вариант рукописи студии Lucasfilm. Спустя несколько дней после этого авторы покинули проект. Студия возлагает на фильм большие надежды. Распространено мнение, что он станет следующим полнометражным фильмом франшизы. По данным инсайдеров, скорее всего, больше информации о предстоящей картине Обаид, включая официальное название и подробности истории, будет озвучено в рамках мероприятия Star Wars Celebration, которое пройдет в апреле.

За последние несколько лет в разработке Lucasfilm находилось много различных проектов по «Звездным войнам», однако не один из них так и не дошел до стадии реализации. Недавно выяснилось, что студия временно заморозила проекты Пэтти Дженкинс и Кевина Файги. Также пока что в состоянии неопределенности находится давно анонсированная трилогия Райана Джонсона, но точно известно, что загадочный фильм Тайки Вайтити, где он сыграет роль второго плана, по-прежнему актуален. Кинематографист все еще работает над сценарием.

Премьера следующего фильма по «Звездным войнам» намечена на 19 декабря 2025 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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