Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто готовит многосерийный вестерн для Amazon

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто запустил в производство новый многосерийный проект. Согласно The Hollywood Reporter, кинематографист работает над сценарием пока безымянного вестерн-сериала для медиагиганта Amazon. Будущее шоу позиционируют своеобразным ответом сверхпопулярному «Йеллоустону», который выходит на Paranount+.

Главным героем предстоящего сериала выступит бывший преступник, ставший на путь исправления. Протагонист обзавелся семьей и перебрался в маленький городок для мирной уединенной жизни. Спокойствие нарушают призраки прошлого, которые могут отнять все, что у него есть. Чтобы обезопасить близких людей, он отправляется в эпическое приключение, в ходе которого сталкивается с различными опасностями, благодаря чему постепенно превращается в настоящего героя.

Вместе с Пиццолатто в написании сценария принимает участие Ник Пеппер. В производство вовлечен продюсер Марк Джонсон, участвовавший в создании сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

В данный момент Пиццолатто готовится к съемкам своего режиссерского дебюта, которым станет инди-драма о комике из Лас-Вегаса «Изи Валтц» (Easy’s Waltz). В фильме снимутся Винс Вон, Аль Пачино, Мишель Монахэн и Саймон Рекс.