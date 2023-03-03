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Киноафиша Новости Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто готовит многосерийный вестерн для Amazon

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто готовит многосерийный вестерн для Amazon

3 марта 2023 14:08
Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто готовит многосерийный вестерн для Amazon

Стриминг хочет свой «Йеллоустон».

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто запустил в производство новый многосерийный проект. Согласно The Hollywood Reporter, кинематографист работает над сценарием пока безымянного вестерн-сериала для медиагиганта Amazon. Будущее шоу позиционируют своеобразным ответом сверхпопулярному «Йеллоустону», который выходит на Paranount+.

Главным героем предстоящего сериала выступит бывший преступник, ставший на путь исправления. Протагонист обзавелся семьей и перебрался в маленький городок для мирной уединенной жизни. Спокойствие нарушают призраки прошлого, которые могут отнять все, что у него есть. Чтобы обезопасить близких людей, он отправляется в эпическое приключение, в ходе которого сталкивается с различными опасностями, благодаря чему постепенно превращается в настоящего героя.

Вместе с Пиццолатто в написании сценария принимает участие Ник Пеппер. В производство вовлечен продюсер Марк Джонсон, участвовавший в создании сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

В данный момент Пиццолатто готовится к съемкам своего режиссерского дебюта, которым станет инди-драма о комике из Лас-Вегаса «Изи Валтц» (Easy’s Waltz). В фильме снимутся Винс Вон, Аль Пачино, Мишель Монахэн и Саймон Рекс.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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