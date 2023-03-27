Создатель «Наследников» надеялся, что его отговорят завершать сериал четвертым сезоном

Шоураннер «Наследников» Джесси Армстронг не хотел заканчивать сериал четвертым сезоном. В новом интервью для Variety он признался, что до последнего надеялся, что кто-то сможет убедить его продолжить работу над проектом:

«Слово, которое приходит мне на ум, — «естественный». Я надеюсь, что люди, посмотрев этот сезон, почувствуют, что он имеет естественную форму. Именно так я представил его сценаристам, втайне надеясь, что кто-то отговорит меня от этой идеи, и мы найдем способ сделать больше сезонов, потому что мне нравится работать с этими людьми. Я думаю, что в этом финале есть ощущение завершенности и правильности формы шоу».

Армстронг добавил, что практически не менял финал сериала с тех пор, как впервые визуализировал его у себя в голове:

«Последнюю сцену я придумал довольно рано. Мы много обсуждали концовку шоу, и я никогда не сомневался в своем варианте. Я размышлял о том, какие реплики мне надо подобрать, как лучше всего что-то выразить. Но тот вариант финала, который первым пришел мне в голову, — это именно тот финал, который вы увидите, когда выйдет последний эпизод».

Когда шоураннера спросили о том, концовки каких сериалов он считает лучшими, тот ответил, что ему очень нравятся финалы трагикомедии «Клиент всегда мертв» и криминальной драмы «Клан Сопрано». При этом он отметил, что не вдохновлялся ими во время работы над последними сериями «Наследников».

Премьера четвертого сезона «Наследников» состоялась 26 марта.