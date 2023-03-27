Создатель «Наследников» надеялся, что его отговорят завершать сериал четвертым сезоном
Шоураннер хотел продолжить работу над любимым проектом несмотря на то, что считал его концовку «естественной».
Шоураннер «Наследников» Джесси Армстронг не хотел заканчивать сериал четвертым сезоном. В новом интервью для Variety он признался, что до последнего надеялся, что кто-то сможет убедить его продолжить работу над проектом:
«Слово, которое приходит мне на ум, — «естественный». Я надеюсь, что люди, посмотрев этот сезон, почувствуют, что он имеет естественную форму. Именно так я представил его сценаристам, втайне надеясь, что кто-то отговорит меня от этой идеи, и мы найдем способ сделать больше сезонов, потому что мне нравится работать с этими людьми. Я думаю, что в этом финале есть ощущение завершенности и правильности формы шоу».
Армстронг добавил, что практически не менял финал сериала с тех пор, как впервые визуализировал его у себя в голове:
«Последнюю сцену я придумал довольно рано. Мы много обсуждали концовку шоу, и я никогда не сомневался в своем варианте. Я размышлял о том, какие реплики мне надо подобрать, как лучше всего что-то выразить. Но тот вариант финала, который первым пришел мне в голову, — это именно тот финал, который вы увидите, когда выйдет последний эпизод».
Когда шоураннера спросили о том, концовки каких сериалов он считает лучшими, тот ответил, что ему очень нравятся финалы трагикомедии «Клиент всегда мертв» и криминальной драмы «Клан Сопрано». При этом он отметил, что не вдохновлялся ими во время работы над последними сериями «Наследников».
Премьера четвертого сезона «Наследников» состоялась 26 марта.