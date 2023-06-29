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Киноафиша Новости Создатель «Медведя» возьмется за проект, которым интересовались Мартин Скорсезе и Майкл Манн

Создатель «Медведя» возьмется за проект, которым интересовались Мартин Скорсезе и Майкл Манн

29 июня 2023 13:56
Создатель «Медведя» возьмется за проект, которым интересовались Мартин Скорсезе и Майкл Манн

Он может стать режиссером фильма, основанного на книге «Зимняя гонка Фрэнки Машины» Дона Уинслоу.

Согласно Deadline, создатель драмеди-сериала «Медведь» Кристофер Сторер ведет с Paramount Pictures переговоры о том, чтобы выступить режиссером фильма «Зимняя гонка Фрэнки Машины» (The Winter of Frankie Machine).

В основу проекта легла одноименная книга Дона Уинслоу. Роман повествует о легендарном киллере Фрэнке Макьяно, известном по прозвищу «Фрэнки Машина». Герой давно ушел в отставку и начал вести обычную честную жизнь в Сан-Диего. Но однажды его покой был прерван неожиданно настигшим его прошлым и нападением группы неизвестных убийц. Бывший киллер решает освежить подзабытые навыки и отправиться на поиски информации о том, почему кто-то так страстно возжелал его смерти.

Ранее постановкой фильма интересовались такие режиссеры, как Майкл Манн, Уильям Фридкин и Мартин Скорсезе, который рассчитывал снять экранизацию «Зимней гонки Фрэнки Машины» в сотрудничестве с Робертом Де Ниро. Все они в итоге отказались от проекта.

По данным журналистов, сделка со Сторером еще не была закрыта. Вместе с тем руководство Paramount Pictures надеется, что он все же возглавит разработку фильма и добьется успеха в деле, брошенном другими авторами на полпути.

Фото: Michael Buckner/Variety
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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