Создатель «Мандалорца» ответил, как долго будет длиться сериал о Дине Джарине и Грогу

Третий сезон «Мандалорца» сегодня дошел до середины, а до завершения текущей главы осталось менее месяца. Сценарий следующего отрезка истории уже давно в работе, но в то же время актуален вопрос, как долго еще будут длиться экранные приключения Дина Джарина и малыша Грогу. В очередной раз ответить на него попытался создатель шоу Джон Фавро, но получилось очень уклончиво.

В свежем подкасте Dagobah Dispatch кинематографист заявил, что он получает удовольствие от того, как сейчас продвигается шоу. Фавро рад, что телевизионная ветка франшизы продолжает расширяться через многочисленные спин-оффы:

«Я получаю истинное удовольствие. Мне нравится работать с Дэйвом Филони и наблюдать за развитием персонажей. Я рад, что есть и альтернативные истории, действие которых развивается примерно в тот же период. Например, «Асока» и «Звездные войны: Опорная команда». Я люблю работать с этими людьми и счастлив, что у меня есть возможность сотрудничать с различными рассказчиками: как с режиссерами, с которыми непосредственно мы снимаем, так и с другими шоураннерами, вроде Дэйва и создателей «Опорной команды» — Джона Уоттса и Кристофера Д. Форда».

Исходя из февральского интервью Фавро для журнала Total Film, у его творческой команды пока нет четко прописанной концепции финала, поэтому он предпочитает двигаться в этом направлении поэтапно. Пока что создатель космического вестерна просто наслаждается успехом:

«Я не знаю, что может заставить меня не наслаждаться всем этим, особенно пока у зрителей есть такая крепкая связь с нашими персонажами. Это по-настоящему очень приятно. Мне нравится такой формат, когда я могу исследовать одну главу за раз, заставляя аудиторию гадать, но при этом оправдывая определенные ожидания».

Пятый эпизод третьего сезона «Мандалорца» выйдет на Disney+ 29 марта.