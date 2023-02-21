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Состоялось воссоединение звезд «Назад в будущее»: фото

21 февраля 2023 10:42
Состоялось воссоединение звезд «Назад в будущее»: фото

В одном из их новых совместных видео Томас Ф. Уилсон повторил коронный жест своего персонажа Биффа Таннена.

Спустя более 37 лет после премьеры фильма «Назад в будущее» звезды культовой научно-фантастической картины Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и Томас Ф. Уилсон воссоединились для участия в фестивале Fan Expo Portland. Мероприятие состоялось на прошлых выходных, 18 и 19 февраля.

Томпсон, сыгравшая роль Лоррейн в первых двух частях серии, поделилась в социальных сетях их совместной фотографией. Свой пост она подписала:

«Вау, сегодня я отлично провел время с моей семьей, командой «Назад в будущее». У нас было так много веселых моментов с фанатами».

Состоялось воссоединение звезд «Назад в будущее»: фото

То же самое сделал и Уилсон, исполнивший роль хулигана и злодея Биффа Таннена. Он подписал свою публикацию:

«Хорошо, это произошло. 2023».

Состоялось воссоединение звезд «Назад в будущее»: фото

Кроме того, Томпсон опубликовала два видео. Первое из них она сняла вместе с Ллойдом, воплотившим на экране эксцентричного гениального ученого доктора Эммета Брауна, а второе — с Уилсоном, которой повторил коронный жест своего героя, мягко постучав актрису по голове и сказав:

«Привет, есть кто дома? Думай, Лиа, думай!»

Фокс, исполнивший роль путешественника во времени Марти МакФлая, также выложил фото с бывшими коллегами в своих социальных сетях. В описании ролика он написал, что был очень рад стать участником Fan Expo и вновь увидеть Ллойда, Томпсон, Уилсона и всех фанатов «Назад в будущее».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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