Состоялась ежегодная Регата Radio Monte Carlo

18 августа 2025 14:38
Парусный спорт, музыка и изысканный стиль.

17 августа прошла третья Регата Radio Monte Carlo. Домом мероприятия стал ресторан «Vodный». Гвоздем программы в этом году стала презентация коллекции одежды Héritage («Наследие»), предназначенной для отдыха за городом. Линейка принадлежит бренду Monte Carlo est. 2025.

Модная коллекция Héritage («Наследие») восходит к морской романтике, круизной атмосфере и голливудскому стилю 1920-60-х годов. Все эти элементы нашли оформление в элегантных пиджаках, юбках и шортах. Кроме того, был впервые показан логотип Monte Carlo est. 2025.

Событие посетили многие знаменитости, среди которых оказались Ираклий Пирцхалава, Яна Рудковская, Мария Федорова, Елена Крыгина, Денис Майданов, Игорь Гуляев, Маша Янковская, Маша Лобанова, Елена Дудина, Анатолий Руденко, Алина Ковалева и другие. Звездные гости предстали в имидже морской шик с узнаваемыми голубыми и красными полосами.

Регата стала частью Спортивных игр Восточного экономического форума. Присутствующие приняли участие в соревнованиях на яхтах класса J/70. Каждый экипаж возглавлял профессиональный капитан.

Музыкальное сопровождение обеспечили кавер-группы The Times Band и Vagan’s Band, а также музыкальный проект Secret Atelier. Вместе с тем среди гостей был проведен розыгрыш ценных призов. Завершился вечер показом кино под открытым небом.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
