Сорвиголова, Кингпин, Скорпион: фанаты «Человека-паука» предлагают идеи для четвертого фильма

Недавно глава студии Marvel Кевин Файги подтвердил, что ведется работа над сценарием четвертого фильма о Человеке-пауке во главе с Томом Холландом, после чего фанаты франшизы начали активно делиться мнениями о том, о чем может быть будущая картина. Поскольку, по доступной информации, грядущий «Человек-паук 4» положит начало новой кинотрилогии о приключениях Питера Паркера, воображение поклонников не было стеснено практически никакими рамками, и некоторые их идеи оказались по-настоящему многообещающими.

Большинство фанатов сходятся во мнении, что новая трилогия должна быть приземленной и содержать сцены объединения героя с другими знаковыми персонажами супергеройской вселенной. В качестве самого желанного нового напарника Паркера поклонники ожидаемо называют адвоката Мэтта Мердока, он же Сорвиголова (Чарли Кокс). Персонажи могли бы объединиться для борьбы с Кингпином (Винсент Д'Онофрио). Кроме того, в такой истории наверняка нашлось бы место для Карателя.

Другими известными злодеями, которых фанаты жаждут вернуть на экраны, являются Веном и Мак Гарган, также известный как Скорпион. Оба персонажа уже так или иначе появлялись в киновселенной Marvel: черный симбиот был мельком показан в концовке «Человека-паука: Нет пути домой», а Гарган в исполнении актера Майкла Мэндо выступил одним из второстепенных злодеев в «Человеке-пауке: Возвращение домой». Несколько пользователей предлагают в соцсетях идею, согласно которой Кингпин нанимает Гаргана и предоставляет ему костюм Скорпиона, что способствует трансформации персонажа в суперзлодея. Это бы во многом объяснило необходимость объединения Сорвиголовы и Человека-паука. Кроме того, в комиксах Скорпион однажды стал владельцем симбиота Венома, поэтому его появление в фильме тоже было бы вполне оправдано.

Также фанаты приложили несколько интересных идей, связанных с появлением Крэйвена-Охотника, клона Питера Паркера, он же Бен Рейли, и Черной кошки, она же Фелиции Харди.