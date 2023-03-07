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Киноафиша Новости Sony готовит анимационный сериал о футболисте Лионеле Месси

Sony готовит анимационный сериал о футболисте Лионеле Месси

7 марта 2023 14:51
Sony готовит анимационный сериал о футболисте Лионеле Месси

Сам спортсмен также принимает участие в создании шоу.

Кинокомпания Sony Music Entertainment объявила о том, что разрабатывает анимационный сериал о знаменитом футболисте и капитане аргентинской сборной по футболу Лионеле Месси. Поводом к созданию шоу послужила громкая победа сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре.

Согласно описанию проекта, сериал будет посвящен маленькому Месси, преодолевающему различные препятствия во время путешествия по видеоигре. Шоу в первую очередь ориентировано на детскую и юношескую аудиторию.

Сам Месси также принимает участие в разработке проекта. Он прокомментировал его анонс в официальном заявлении:

«Я люблю мультсериалы с детства, а мои дети — большие поклонники анимационных персонажей. Возможность участвовать в создании такого проекта стала для меня настоящей сбывшейся мечтой. Я хотел бы поблагодарить Sony Music за их предложение. Мы надеемся, что шоу понравится всем зрителям, особенно маленьким девочкам и мальчикам»

Саундтрек к шоу сочинят артисты и музыканты студии Sony Music Entertainment. Сериал будет выходить на английском, испанском и нескольких других языках. Его производством руководят Sony Music и компания Месси Leo Messi Management. На каких именно платформах будет выходить сериал, пока неизвестно.

Месси широко известен как один из лучших футболистов за всю историю спорта. Ему предлежит рекорд по количеству матчей на Чемпионатах мира: в общей сложности он выступил на соревновании 26 раз. Кроме того, он забил 98 голов в 172 матчах за сборную Аргентины, в дополнение к 474 голам в 520 матчах за клуб «Барселона». В настоящее время Месси играет за клуб «Пари Сен-Жермен».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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