Согласно свежему опросу, легальные стрим-сервисы становятся все популярнее среди россиян

Вероятно, эпоха торрент-трекеров постепенно уходит в прошлое. Согласно свежему исследованию, за последнее время среди россиян значительно возросла популярность легальных стриминговых сервисов. Исходя из статистики, приведенной компаний GfK, по итогам первого квартала 2023 года подписками на отечественные онлайн-кинотеатры пользовалось 49% населения страны.

В исследовании учитывались как платные ресурсы, так и бесплатные подписки, а также те, которые платформы предлагают оформить на пробный период. Что касается самого социального опроса, то он проводился среди городских жителей в возрастном диапазоне от 16 до 55 лет. Если сравнивать с показателями четвертого квартала прошлого года, то за несколько месяцев произошел прирост на 3%.

Абсолютным лидером по числу подписчиков по-прежнему является «Кинопоиск» — к нему подключены 21,1% россиян. Из них у 15,4% платная подписка. На втором месте находится сервис «Иви» (на него подписано 10,1% людей, а у 5,8% она платная). Тройку лидеров замкнул Wink (подписки у 9,1% россиян, из них 6,2% пользуются платной услугой). Дальше идут цифровые платформы KION (7,9% пользуются обычной подпиской, 4,2% — платной) и START (общее количество подписчиков — 2,2%, а платных — 1,1%).