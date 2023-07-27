Собаки отправляются в эпическое приключение в новом трейлере комедии «Отвязные дворняги»

Киностудия Universal Pictures презентовала второй трейлер «взрослой» комедии про собак «Отвязные дворняги», ведущие роли в которой озвучили Уилл Феррелл и Джейми Фокс. Если первый ролик освещал сюжет, то свежий больше сконцентрирован на демонстрации юмора.

В центре повествования — жизнерадостный бордер-терьер по кличке Реджи (Феррелл), которого бросает на улице его подлый хозяин Даг (Уилл Форте). Наивное животное уверено, что человек сделал это непреднамеренно, но истину на ситуацию ему открывает бродячий дворняга-сквернослов Баг (Фокс), который больше всего на свете ценит свободу. Объединившись с новым приятелем и еще несколькими четвероногими, Реджи решает отомстить своему токсичному хозяину, поэтому все вместе они отправляются в эпическое приключение на его поиски.

В звездный творческий ансамбль также вошли Айла Фишер, Джош Гад, София Вергара, Харви Гильен, Рэндалл Пак, Джэми Деметриу, Бретт Гельман, Роб Риггл и Ханна Калуэлл. Режиссером выступил постановщик комедии «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар» Джош Гринбаум. Сценарий написал Дэна Перро («Американский вандал», «Игроки»). Исполнительными продюсерами заявлены создатели дилогии «Мачо и ботан» и мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер, а также Луи Летерье («Форсаж 10»).

Премьера «Отвязных дворняг» намечена на 18 августа.