Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Собаки отправляются в эпическое приключение в новом трейлере комедии «Отвязные дворняги»

Собаки отправляются в эпическое приключение в новом трейлере комедии «Отвязные дворняги»

27 июля 2023 12:56
Собаки отправляются в эпическое приключение в новом трейлере комедии «Отвязные дворняги»

За юмор отвечают Уилл Феррелл и Джейми Фокс.

Киностудия Universal Pictures презентовала второй трейлер «взрослой» комедии про собак «Отвязные дворняги», ведущие роли в которой озвучили Уилл Феррелл и Джейми Фокс. Если первый ролик освещал сюжет, то свежий больше сконцентрирован на демонстрации юмора.

В центре повествования — жизнерадостный бордер-терьер по кличке Реджи (Феррелл), которого бросает на улице его подлый хозяин Даг (Уилл Форте). Наивное животное уверено, что человек сделал это непреднамеренно, но истину на ситуацию ему открывает бродячий дворняга-сквернослов Баг (Фокс), который больше всего на свете ценит свободу. Объединившись с новым приятелем и еще несколькими четвероногими, Реджи решает отомстить своему токсичному хозяину, поэтому все вместе они отправляются в эпическое приключение на его поиски.

В звездный творческий ансамбль также вошли Айла Фишер, Джош Гад, София Вергара, Харви Гильен, Рэндалл Пак, Джэми Деметриу, Бретт Гельман, Роб Риггл и Ханна Калуэлл. Режиссером выступил постановщик комедии «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар» Джош Гринбаум. Сценарий написал Дэна Перро («Американский вандал», «Игроки»). Исполнительными продюсерами заявлены создатели дилогии «Мачо и ботан» и мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер, а также Луи Летерье («Форсаж 10»).

Премьера «Отвязных дворняг» намечена на 18 августа.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн» Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн» Читать далее 28 июля 2023
Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании» Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании» Читать далее 28 июля 2023
Билл Скарсгард готовится мстить в трейлере фэнтези-боевика «Мальчик убивает мир» Билл Скарсгард готовится мстить в трейлере фэнтези-боевика «Мальчик убивает мир» Читать далее 28 июля 2023
В сеть выложили отрывок из фильма Романа Полански «Дворец» В сеть выложили отрывок из фильма Романа Полански «Дворец» Читать далее 28 июля 2023
«Праведные Джемстоуны» официально продлены на четвертый сезон «Праведные Джемстоуны» официально продлены на четвертый сезон Читать далее 28 июля 2023
DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон Читать далее 28 июля 2023
Джордж Мартин больше не работает с HBO из-за забастовок Джордж Мартин больше не работает с HBO из-за забастовок Читать далее 28 июля 2023
Появился дублированный трейлер found footage хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом» Появился дублированный трейлер found footage хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом» Читать далее 28 июля 2023
75-я церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовок 75-я церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовок Читать далее 28 июля 2023
Братья Гловер напишут сценарий сериала про Лэндо Калриссиана из «Звездных войн» Братья Гловер напишут сценарий сериала про Лэндо Калриссиана из «Звездных войн» Читать далее 28 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше