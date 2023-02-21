Соавтор «Аватара: Легенда об Аанге» готов к дальнейшему расширению этой вселенной

Создатель культового мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» Брайан Кониецко рассказал о процессе работы над продолжением франшизы. В новом интервью для официального YouTube-канала проекта он поведал о том, почему команда не продолжила анимационную серию после финала «Аватара: Легенда о Корре» и как ее члены ощущают себя сейчас.

По словам Кониецко, он и соавтор шоу Майкл Данте ДиМартино приступили к разработке сериала о Корре почти сразу же после окончания «Аватара: Легенда об Аанге». Из-за этого ситуация сложилась таким образом, что вся команда аниматоров работала над франшизой почти 10 лет без перерыва:

«После окончания сериала о Корре Майкл и я просто выгорели, мы не хотели продолжать работать на телевидении. Пытаться воплотить задумку с целой командой специалистов действительно сложно… В начале нашей работы над «Аватаром» я был так вдохновлен... К финалу «Аватар: Легенда о Корре» мой энтузиазм полностью иссяк».

Однако перерыв в работе позволил Кониецко восстановить творческие силы и теперь он готов приступить к разработке новых проектов в рамках франшизы:

«Я сделал перерыв в своей карьере аниматора. Это было потрясающе время, потому что я нашел очень много вещей, которые зарядили меня энергией. Честно говоря, я не думаю, что я чувствовал что-то подобное с тех пор, как начал работать над «Аватаром», а это было уже двадцать лет назад».

В данный момент Кониецко участвует в производстве нового фильма по «Аватару», который будет посвящен периоду жизни Аанга и его друзей, ранее не затронутому ни в одном из шоу. Дата его выхода пока неизвестна.