Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео)

Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео)

2 марта 2026 18:10
Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео)

Все понятно даже без лишних объяснений.

12 лет спустя после гибели Джоффри зрители заново пересматривают «Игру престолов» – и обнаруживают деталь, которую почти никто не заметил при первом просмотре (если, конечно, не читал книг Джорджа Р. Р. Мартина). Речь о сцене отравления короля на его свадьбе с Маргери Тирелл – та самая «Пурпурная свадьба», 4‑й сезон, 2‑я серия «Лев и Роза».

Уже позднее нам рассказали, что за всем стоит, в первую очередь, Оленна Тирелл. Но не показали. По крайней мере, так думало большинство людей. А затем в Сети всплыл занятный эпизод из этой же серии.

Что именно мы видим

Леди Оленна Тирелл подходит к Сансе Старк во время пира, выражает соболезнования по поводу гибели родных Сансы («Война есть война…») и ласково гладит девушку по волосам.

Одновременно Оленна прикасается к ожерелью Сансы – подарку шута Донтоса. Камера чуть отдаляется – и мы видим: одного из камней в ожерелье нет.

Именно в этом камне был спрятан смертельный яд «душитель». Оленна забрала его незаметно, и уже позже подсыпала в кубок Джоффри, пока все отвлеклись на пирог с голубями.

Почему это ускользнуло от внимания?

Да все потому, что без знания книги ожерелье не казалось важным предметом. Сцена короткая и ненавязчивая – акцент в тот момент был на пышности пира и выходках Джоффри. Зритель не подозревал, что ключ к убийству уже показан, а когда узнал об этом позднее – уже не вспоминал тот мимолетный разговор.

Ролик набрала 7,2 миллиона просмотров в соцсети Х – и большая часть зрителей восхищается мастерством сценаристов.

«Сериал не скрывает правду, а шифрует ее. Я реально не замечал это 12 лет, хотя пересматривал часто», «Именно поэтому сериал остается культовым – его можно пересмотреть через 12 лет и найти новые детали».

Ранее мы писали: Гус Фринг vs Рамси Болтон: в Сети разгорелась война из-за злодеев «Во все тяжкие» и «Игры престолов – угадаете победителя?

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
