Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби»

Студия Warner Bros. представила новый трейлер комедии «Барби».

Картина повествует о кукле Барби (Марго Робби) и ее бойфренде Кене (Райан Гослинг), живущих в идеальной волшебной стране Барбилэнде. Однажды героиню выдворяют прочь из-за несоответствия стандартам красоты, и она вместе с верным парнем отправляется в больше путешествие, чтобы исследовать реальный мир.

В новом ролике герой Гослинга исполняет песню I’m Just Ken, в которой признается, что всегда чувствует себя вторым номером рядом с любимой. Кен рефлексирует о том, что все считают его лишь дополнением к Барби, а сама она едва ли видит в нем настоящего мужчину. Но в конце композиции он обретает больше уверенности в себе и приглашает всех поехать с ним на пляж Малибу.

Ранее продюсер саундтрека фильма Марк Ролисон рассказал о том, что в создании музыкального номера Гослинга принял участия не кто иной, как гитарист группы Guns N’ Roses Слэш. По словам Ролисона, Слэш согласился сыграть на записи песни практически не раздумывая, поскольку посчитал ее действительно крутой. Помимо него, в разработке саундтрека приняли участие такие известные исполнители, как Дуа Липа и Билли Айлиш.

Премьера «Барби» состоится 21 июля.