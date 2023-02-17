Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Папы против мам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Следующий фильм М. Найта Шьямалана выйдет летом 2024 года

Следующий фильм М. Найта Шьямалана выйдет летом 2024 года

17 февраля 2023 13:21
Следующий фильм М. Найта Шьямалана выйдет летом 2024 года

Режиссер теперь будет сотрудничать с Warner Bros.

По информации Deadline, компания Warner Bros. заключила многолетнее соглашение с режиссером М. Найтом Шьямаланом. Согласно новому договору, Шьямалан и его производственная студия Blinding Edge Pictures будут разрабатывать оригинальные проекты как для самой Warner Bros., так и для ее дочерней компании New Line Cinema.

В настоящее время Blinding Edge работает над несколькими фильмами. В их число входит и новая авторская картина Шьямалана, получившая название Trap («Ловушка»). Премьера запланирована на 2 августа 2024 года. Кроме того, студия также разрабатывает ленту The Watchers («Наблюдатели»), которая станет дебютным проектом дочери режиссера, Ишаны Шьямалан. Съемки начнутся уже в этом году, а релиз намечен на 7 июня 2024 года. В будущем Blinding Edge планирует нарастить производство, продолжая поддерживать авторские жанровые проекты.

Шьямалан может быть знаком многим зрителям по фильмам «Шестое чувство», «Стекло» и «Время». За свою долгую карьеру режиссер не раз становился номинантом престижных международных кинопремий, в том числе дважды был номинирован на «Оскар» и один раз — на «Золотой глобус». Его последняя на данный момент картина, психологический триллер «Стук в дверь», менее чем за месяц собрала более $40 млн в мировом прокате при бюджете в $20 млн.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: кто ты из «Содержанок»? Тест: кто ты из «Содержанок»? Читать далее 16 февраля 2023
Берегись крохи: 7 интересных фактов о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Берегись крохи: 7 интересных фактов о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Читать далее 16 февраля 2023
Тест: каким будет твой будущий парень – супергероем, антигероем или злодеем? Тест: каким будет твой будущий парень – супергероем, антигероем или злодеем? Читать далее 15 февраля 2023
Родственников не выбирают: Киноафиша приглашает на показ драмы «Сын» Родственников не выбирают: Киноафиша приглашает на показ драмы «Сын» Читать далее 15 февраля 2023
Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом Читать далее 15 февраля 2023
Магия вне Хогвартса: гид по школам волшебства вселенной «Гарри Поттера» Магия вне Хогвартса: гид по школам волшебства вселенной «Гарри Поттера» Читать далее 15 февраля 2023
Чак Басс – абьюзер, Блэр – эгоистка и манипулятор: как «Сплетница» вводила зрителей в заблуждение Чак Басс – абьюзер, Блэр – эгоистка и манипулятор: как «Сплетница» вводила зрителей в заблуждение Читать далее 15 февраля 2023
You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино Читать далее 14 февраля 2023
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки» Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки» Читать далее 17 февраля 2023
От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок Читать далее 17 февраля 2023
Related video