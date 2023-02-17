Следующий фильм М. Найта Шьямалана выйдет летом 2024 года

По информации Deadline, компания Warner Bros. заключила многолетнее соглашение с режиссером М. Найтом Шьямаланом. Согласно новому договору, Шьямалан и его производственная студия Blinding Edge Pictures будут разрабатывать оригинальные проекты как для самой Warner Bros., так и для ее дочерней компании New Line Cinema.

В настоящее время Blinding Edge работает над несколькими фильмами. В их число входит и новая авторская картина Шьямалана, получившая название Trap («Ловушка»). Премьера запланирована на 2 августа 2024 года. Кроме того, студия также разрабатывает ленту The Watchers («Наблюдатели»), которая станет дебютным проектом дочери режиссера, Ишаны Шьямалан. Съемки начнутся уже в этом году, а релиз намечен на 7 июня 2024 года. В будущем Blinding Edge планирует нарастить производство, продолжая поддерживать авторские жанровые проекты.

Шьямалан может быть знаком многим зрителям по фильмам «Шестое чувство», «Стекло» и «Время». За свою долгую карьеру режиссер не раз становился номинантом престижных международных кинопремий, в том числе дважды был номинирован на «Оскар» и один раз — на «Золотой глобус». Его последняя на данный момент картина, психологический триллер «Стук в дверь», менее чем за месяц собрала более $40 млн в мировом прокате при бюджете в $20 млн.