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Киноафиша Новости Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Круз и другие звезды снимутся в комедийном блокбастере от Netflix

Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Круз и другие звезды снимутся в комедийном блокбастере от Netflix

7 марта 2023 12:24
Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Круз и другие звезды снимутся в комедийном блокбастере от Netflix

Режиссером выступит создательница ромокомов «Чего хотят женщины» и «Отпуск по обмену».

По ифнормации Puck, Скарлетт Йоханссон («История о супружестве»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Майкл Фассбендер («Стив Джобс») и Оуэн Уилсон («Чудо») ведут переговоры о том, чтобы присоединиться к актерскому составу нового комедийного блокбастера Netflix под названием Paris Paramount («Вершины Парижа»). По данным инсайедерв, сделки с исполнителями еще не были закрыты, так как бюджет проекта в данный момент не утвержден.

Картина посвящена первоклассному дуэту двух кинорежиссеров, некогда любивших друг друга. Их роман закончился неприятным разрывом, и спустя некоторое время после расставания они неохотно воссоединяются для съемок фильма.

Постановщицей ленты выступит Нэнси Майерс, наиболее известная по романтическим комедиям «Чего хотят женщины» и «Отпуск по обмену». Последним ее режиссерским проектом является картина «Стажер» (2015) с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй в главных ролях, поэтому Paris Paramount ознаменует собой возвращение Мейерс в профессию после восьмилетнего перерыва. Инсайдеры сообщают, что бюджет фильма составит свыше $100 млн.

Фото: Getty/WGA
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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