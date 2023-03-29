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Киноафиша Новости Ситком Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм» близок к завершению

Ситком Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм» близок к завершению

29 марта 2023 13:09
Ситком Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм» близок к завершению

По словам продюсера шоу, команда приступила к съемкам последней сцены финальной серии.

Ситком «Умерь свой энтузиазм» от HBO завершится двенадцатым сезоном. Об этом сообщил продюсер сериала Джон Хейман в новом посте в своих социальных сетях:

«Может быть, вам нравится это шоу. Может быть, вы ненавидите это шоу. Может быть, вам плевать на это шоу. В любом случае, мы снимаем последнюю сцену последней серии финального сезона».

Представители HBO не стали комментировать это сообщение. Позже пост Хеймана был удален.

Главные роли в сериале исполняют Ларри Дэвид («Будь что будет»), Джефф Гарлин («Вавилон»), Сьюзи Эссман («Хитрости»), Дж. Б. Смув («Человек-паук: Вдали от дома») и Шерил Хайнс («Ирония судьбы в Голливуде»).

В центре сюжета — создатель культового ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвид (Дэвид играет вымышленную версию самого себя). Шоу повествует о том, как упрямый, невротичный и постоянно попадающий в неловкие ситуации герой пытается разбираться с целым ворохом личных проблем.

Проект был продлен на 12-й сезон в августе прошлого года. Тогда Дэвид в шутку прокомментировал эту новость следующим образом:

«Играть роль Ларри Дэвида было величайшей честью в моей жизни. Исследуя этого многогранного и талантливого человека, я обнаружил, что в нем есть нечто такое, чего я и представить не мог: он говорит на шести языках, сам делает соленья и возглавляет национальное движение за установку биде в каждом доме. А некоторые мои источники даже сообщили мне, что он самый лучший любовник. Я так взволнован от того, что мне снова предстоит сыграть эту силу природы. Я надеюсь, что смогу отдать ему должное».

Премьера 12-го сезона «Умерь свой энтузиазм» состоится на HBO в этом году. Точная дата еще неизвестна.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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