Сильвестр Сталлоне прибирает к рукам городок в Оклахоме в трейлере сериала «Король Талсы»

Потоковый сервис Paramount+ презентовал полноценный трейлер многосерийной криминальной драмы с Сильвестром Сталлоне «Король Талсы», в которой голливудский ветеран сыграл пожилого итальянского гангстера, отсидевшего за решеткой четверть века.

В центре повествования шоу окажется мафиози из Нью-Йорка Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне), только что вышедший из тюрьмы спустя 25 лет заключения, однако коллеги-бандиты встречают его далеко не с распростертыми объятиями. Напротив, в родном мегаполисе протагонисту уже не рады, поэтому его бесцеремонно ссылают в захолустную Талсу. Впрочем, на новом месте «пробивной» Манфреди не теряется — опытный авторитет постепенно собирает собственную банду, которая поможет ему создать личную криминальную империю.

На правах сценариста и шоураннера выступает Теренс Уинтер («Подпольная империя», «Клан Сопрано»), тогда как исполнительным продюсером выступает Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Мэр Кингстауна»). В сериале также снялись Мартин Старр, Гаррет Хедлунд, Андреа Сэвадж, Дана Дилэйни, Аннабелла Шиорра, Винсент Пьяцца, Доменик Ломбардоцци и Макс Казелла.

Съемки «Короля Талсы» длились около полугода и завершились на прошлой неделе. Премьера состоится на стриминге 13 ноября.