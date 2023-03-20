«Шазам! Ярость богов» слабо стартовал в мировом прокате

Супергеройский блокбастер DC «Шазам! Ярость богов» продемонстрировал крайне посредственный старт в американском прокате, так и в зарубежном. В премьерный уик-энд кинокомикс заработал на домашней арене всего $30,5 млн, что ниже наиболее скромных прогнозов экспертов бокс-офиса. Общемировая касса составила $65,5 млн (аналитики пророчили не менее $85 млн). За дебютную трехдневку лента уступила даже шестой части «Крика», которая осилила неделю назад $67 млн.

Оригинальный «Шазам!» (2019) собрал на старте в одной лишь Северной Америке $53,5 млн — это на 43% больше, чем сейчас. Всего фильму удалось собрать $140,5 млн на американском рынке и $366,1 млн во всем мире. С нынешним раскладом «Ярость богов» может не пересечь в США даже $100-миллионный барьер. Когда продолжения зарабатывают меньше оригинала, это не редкость, но они практически всегда показывают более мощные сборы на старте.

Даже по меркам скромного для жанра бюджета в $125 млн для окупаемости «Шазаму! 2» придется сильно постараться. На оригинал в свое время студия Warner Bros. потратили $100 млн, и он принес $76 млн прибыли. Очевидно, что сиквелу такой результат не по силам. К франшизе охладели не только критики, но и зрители — по опросам CinemaScore, картина получила оценку B+ против A у оригинала. Это, разумеется, неплохо, но не показатель успеха.

«Шазам! Ярость богов» является двенадцатым фильмом расширенной вселенной DC, которую с некоторых пор возглавляют режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран.