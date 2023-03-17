«Шазам! Ярость богов»: что показали в сценах после титров

Сегодня, 17 марта, в мировой прокат вышел долгожданный супергеройский фильм «Шазам! Ярость богов». Традиционно для проектов DC картина содержит дополнительные сцены после титров, намекающие на возможный дальнейший путь развития киновселенной.

Первая сцена появляется в середине титров. Она начинается с того, что агенты Эмилия Харкорт (Дженнифер Холлэнд) и Джон Экономос (Стив Эйджи), ранее появлявшиеся в сериале «Миротворец», идут на встречу с их потенциальным новобранцем Шазамом (Закари Ливай). Они находят героя на заброшенной заправке, где тот стреляет по банкам с помощью силы молнии и бездельничает. Харкорт спрашивает Билли, не хочет ли он присоединиться к новой группе супрегероев. Она хочет сообщить ему название группы, но успевает произнести лишь слово «справедливость» (Justice), потому что Шазам прерывает ее и тут же соглашается. Герой радуется тому, что сможет проводить больше времени с Чудо-женщиной, в которую он влюблен. Агенты объясняют ему, что он ошибочно подумал, что они имеют в виду Лигу справедливости (Justice League), хотя на самом деле речь идет об Обществе cправедливости Америки (Justice Society of America). Шазам говорит им, что ему не нравится это название, потому что еще одна супергеройская организация, название которой тоже начинается со слова «Справедливость», просто будет сбивать всех с толку. Он начинает предлагать им другие варианты названия, среди которых даже звучит слово «Мстители». Пока Шазам продолжает говорить, Харкорт и Экономос уходят.

Вторая сцена имеет место в самом конце титров и является своеобразной отсылкой к сцене после титров из оригинального «Шазама!». В ней показан доктор Таддеус Сивана (Марк Стронг), который все еще сидит в тюрьме. Стены его камеры покрыты иероглифами и изображениями мертвого Шазама. Злодея вновь посещает говорящий червь Мистер Майнд. Сивана кричит на Мистера Майнда за его долгое отсутствие и говорит, что хочет поскорее выбраться из этой камеры. Мистер Майнд заявляет, что у него есть еще одно дело, которое ему необходимо завершить, чтобы его план сработал. После этого он уползает прочь, вызывая раздражение Сиваны.