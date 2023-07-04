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Киноафиша Новости Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы»

Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы»

4 июля 2023 16:35
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы»

Футуристический альманах создан шестью разными режиссерами.

В сети появился дублированный трейлер научно-фантастической антологии «Космос. Смерть. Роботы», представляющей собой альманах, состоящий из нескольких футуристических историй, созданных с передовыми спецэффектами и творческой страстью. Дистрибьютор «Кинологистика» выпустит ленту в российские кинотеатры 3 августа.

Фильм включает напряженную хронику о выживании в постапокалиптической пустоши, сюжет об ожесточенных сражениях в виртуальной реальности и эмоциональную историю про советский космический корабль, подающий сигнал бедствия.

В обширную режиссерскую команду вошли различные создатели короткометражек из разных стран мира: Иван Степанов («Восход»), Нгуйен-Ан Нгуйен («Сверхсветовой»), Блейк Саймон («Переход»), Марк Ледиард («Хромофобия»), Гэвин Уильямс («Хромофобия») и Федерико Хеллер («Зловещая долина»). В оригинале картина называется Cosmic Chaos, что можно перевести как «Космический хаос». Отечественный вариант локализации, очевидно, является отсылкой к знаменитому анимационному сериалу Netflix «Любовь. Смерть. Роботы», который также представляет собой антологию.

Фото: «Кинологистика»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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