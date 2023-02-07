Сериал «Йеллоустоун» вскоре завершится, но франшиза продолжится во главе с Мэттью МакКонахи

По информации Deadline, создатель и шоураннер «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан планирует завершить свой сериал, а позже продолжить сагу о семействе Даттон в новом проекте с Мэттью МакКонахи в главной роли. В данный момент актер ведет переговоры о том, чтобы исполнить главную роль в будущем шоу.

По данным журналистов, Шеридан решил завершить «Йеллоустоун» из-за разногласий с исполнителем главной роли Кевином Костнером. Причиной споров между шоураннером и актером стал график съемок пятого сезона: изначально Костнер потребовал ограничить свое участие в разработке новых серий 65 днями съемок, 50 из которых заняла разработке первой части сезона. Однако на съемках второй половины серий он смог присутствовать на площадке всего неделю. Постоянная неразбериха с графиком сильно ударила как по самому Шаридану, так и по другим звездам «Йеллоустоуна» –– Люку Граймсу («Снайпер»), Келли Райлли («Голгофа»), Уэсу Бентли («Кврасота по-американски»), Коулу Хаузеру («Черная дыра») и Келси Эсбиль («Ветренная река»).

Из-за сложившейся ситуации Шеридан и Paramount Network приняли решение начать переход к следующему шоу во франшизе. На данный момент неизвестно, какие актеры, кроме МакКонахи, рассматриваются на центральные роли в будущем проекте, но ожидается, что в сериале появятся несколько крупных звезд. Также неизвестно, будет ли действие разворачиваться на том же ранчо Даттонов в Монтане или где-то еще.

Новый сериал станет уже не первым побочным проектом в рамках франшизы «Йеллоустоун». Ранее Шеридан выпустил приквелы под названием «1883» и «1923». В настоящее время в разработке также находятся два других приквела, посвященных 1940-м и 1960-м годам. Кроме того, студия разрабатывает спин-офф «Йеллоустоуна» под названием «6666», действие которого развернется на ранчо «Четыре шестерки» в штате Техас.

Согласно источникам Deadline, сам «Йеллоустоун», вероятно, закончится второй половиной текущего пятого сезона, премьера которого намечена на лето 2023 года.