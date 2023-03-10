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Киноафиша Новости Сериал «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом продлен на второй сезон

Сериал «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом продлен на второй сезон

10 марта 2023 12:18
Сериал «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом продлен на второй сезон

В то же время выход первого сезона шоу все еще продолжается.

Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал второй сезон драматической комедии «Терапия». Руководитель программного отделения платформы Мэтт Чернисс опубликовал заявление о продлении шоу:

«Нам с самого начала понравился увлекательный, трогательный и веселый мир «Терапии». Мы были очень рады наблюдать за тем, как зрители по всему миру проникаются этими великолепными персонажами. Мы не можем дождаться момента, когда фанаты узнают, что заготовили актеры и творческая команда для второго сезона».

Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму»), Харрисон Форд («1923»), Джессика Уильямс («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), Криста Миллер («Клиника») и Лукита Максвелл («Поколение»).

В центре сюжета — психотерапевт Джимми (Сигел). После тяжелой личной трагедии он начинает нарушать все правила врачебной этики и напрямую говорить своим клиентам то, что о них думает. Игнорируя заветы своей профессии, герой обнаруживает, что его необычный подход приводит к радикальным переменам в жизнях людей и его собственной судьбе.

В настоящее время зрителям доступны семь серий первого сезона «Терапии» из десяти запланированных. В восьмом эпизоде шоу, который выйдет на Apple TV+ сегодня, 10 марта, Пол (Форд) и Брайан (Майкл Юри) пытаются помочь Джимми, страдающему от выходок Элис (Максвелл). В это же время Лиз (Миллер) и Шон (Люк Тенни) поддерживают Габи (Уильямс), сопровождая ее на мероприятие.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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