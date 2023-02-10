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Киноафиша Новости Сериал «Спартак: Кровь и песок» получит сиквел

Сериал «Спартак: Кровь и песок» получит сиквел

10 февраля 2023 13:18
Сериал «Спартак: Кровь и песок» получит сиквел

Разработку шоу вновь возглавит создатель «Баффи — истребительницы вампиров» и «Тайн Смолвиля».

Телеканал Starz анонсировал продолжение знаменитого исторического сериала «Спартак: Кровь и песок». Создатель оригинального шоу Стивен С. ДеНайт выступает шоураннером и исполнительным продюсером нового проекта.

Первый сезон оригинального сериала дебютировал на телевидении в 2010 году. За ним последовали еще две части шоу с подзаголовками «Месть» (2012) и «Война проклятых» (2013). Кроме того, в 2010 году Starz выпустил приквел проекта под названием «Спартак: Боги арены» (2010).

Оригинальный сериал повествует о гладиаторе Спартаке (его роль в разных сезонах исполнили Энди Уитфилд и Лиам Макинтайр), который вдохновил и организовал массовое восстание рабов против правителей Рима в 73 году до нашей эры. Согласно официальному логлайну сиквела, его действие развернется после трагического поражения Спартака и его соратников. Продолжение будет представлять собой «новую главу истории о предательствах, обманах и убийствах, происходящих в зловещей тени Рима».

Кроме «Спартака: Кровь и песок», ДеНайт работал над такими известными шоу, как «Баффи — истребительнице вампиров», «Тайны Смолвиля» и «Кукольный дом». Он будет заниматься производством нового сериала совместно со студией Lionsgate.

Фото: Starz
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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