Сериал «Последний богатырь. Наследие» снимет режиссер «Поехавшей» и «Вампиров средней полосы»

Сверхуспешная фэнтезийная киновселенная «Последний богатырь» продолжает расширяться. Помимо снимающегося сейчас приквела про Финиста Ясного Сокола, в активной разработке находится многосерийный спин-офф. Проект называется «Последний богатырь. Наследие», его режиссурой займется постановщик «Поехавшей» и «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.

Подробности сюжета на данном этапе не раскрываются, но известно, что действие будет разворачиваться спустя два десятилетия после событий оригинальной трилогии. Судя по называнию, в центре повествования сказки окажется новое поколение персонажей. Ниже приведена цитата постановщика:

«У нас в группе часто шутят: «Нашу картину тоже нужно было назвать «Вызов». Зритель уже видел большие фантастические истории — «Властелина колец», «Гарри Поттера», «Игру престолов». Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес «Последнего богатыря» в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство — то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное».

Совместным производством сериала при поддержке Фонда кино и Института развития интернета занимаются студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия». Информации об актерском составе пока нет. Съемки ответвления начнутся летом этого года.