Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снегирь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Последний богатырь. Наследие» снимет режиссер «Поехавшей» и «Вампиров средней полосы»

Сериал «Последний богатырь. Наследие» снимет режиссер «Поехавшей» и «Вампиров средней полосы»

5 июня 2023 15:07
Сериал «Последний богатырь. Наследие» снимет режиссер «Поехавшей» и «Вампиров средней полосы»

Действие шоу развернется спустя 20 лет после событий триквела.

Сверхуспешная фэнтезийная киновселенная «Последний богатырь» продолжает расширяться. Помимо снимающегося сейчас приквела про Финиста Ясного Сокола, в активной разработке находится многосерийный спин-офф. Проект называется «Последний богатырь. Наследие», его режиссурой займется постановщик «Поехавшей» и «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.

Подробности сюжета на данном этапе не раскрываются, но известно, что действие будет разворачиваться спустя два десятилетия после событий оригинальной трилогии. Судя по называнию, в центре повествования сказки окажется новое поколение персонажей. Ниже приведена цитата постановщика:

«У нас в группе часто шутят: «Нашу картину тоже нужно было назвать «Вызов». Зритель уже видел большие фантастические истории — «Властелина колец», «Гарри Поттера», «Игру престолов». Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес «Последнего богатыря» в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство — то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное».

Совместным производством сериала при поддержке Фонда кино и Института развития интернета занимаются студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия». Информации об актерском составе пока нет. Съемки ответвления начнутся летом этого года.

Фото: Yellow, Black and White
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Читать далее 6 июня 2023
До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться Читать далее 6 июня 2023
Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Читать далее 6 июня 2023
В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко Читать далее 5 июня 2023
Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Читать далее 6 июня 2023
Сквозь вселенные: гид по Человекам-паукам – от классических до неординарных Сквозь вселенные: гид по Человекам-паукам – от классических до неординарных Читать далее 3 июня 2023
Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Читать далее 6 июня 2023
В разработку запущен «Фокус-покус 3» В разработку запущен «Фокус-покус 3» Читать далее 5 июня 2023
Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Читать далее 6 июня 2023
В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» Читать далее 5 июня 2023
Related video