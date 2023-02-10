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Киноафиша Новости Сериал «Периферийные устройства» официально продлен на второй сезон

Сериал «Периферийные устройства» официально продлен на второй сезон

10 февраля 2023 12:06
Сериал «Периферийные устройства» официально продлен на второй сезон

Шоу по одноименному роману знаменитого писателя-фантаста Уильяма Гибсона.

Компания Amazon объявила о продлении научно-фантастического сериала «Периферийные устройства» на второй сезон.

Шоу дебютировало на экранах в октябре 2022 года. Главные роли в нем играют Хлоя Грейс Морец («Том и Джерри»), Гари Карр («Тригонометрия»), Джек Рейнор («Солнцестояние») и Джей Джей Филд («Ford против Ferrari»).

Сериал основан на одноименном романе Уильяма Гибсона. В центре истории — девушка Флинн Фишер (Морец), живущая в провинциальной части Америки и любящая играть в игры в виртуальной реальности. Однажды по просьбе своего брата Бертона (Рейнор) она соглашается испытать новую игру, действие которой разворачивается в футуристичном Лондоне конца XXI века. Чем больше времени Флинн проводит игре, тем больше понимает, что все происходящие вокруг нее события на самом деле реальны.

Шоураннером первого сезона выступил Скотт Б. Смит, создатель фильмов «Простой план» и «Искусство ограбления». Для разработки второго сезона к своим обязанностям вернутся исполнительные продюсеры Лиза Джой («Воспоминания») и Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), но остальной состав творческой команды проекта пока неизвестен. Дата выхода новых серий «Периферийных устройств» тоже пока не анонсирована.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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