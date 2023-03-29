Сериал «Миллиарды» завершится седьмым сезоном

В будущих сериях к своей роли вернется бывшая звезда шоу Дэмиэн Льюис.

Сериал «Миллиарды» от телеканала Showtime завершится седьмым сезоном. Об этом обмолвился актер шоу Дэн Содер во время выступления на передаче NBC Sports Chicago’s Football Night:

«Финальный седьмой сезон «Миллиардов» уже в разработке... Разве я не должен был этого говорить? Я не знаю, могу ли я об этом говорить».

Представители Showtime отказались комментировать эти слова.

Седьмой сезон «Миллиардов» будет состоять из двенадцати эпизодов, премьера которых состоится ближе к концу этого года. Точная дата пока неизвестна.

Центральные роли в новых сериях исполнят Тони Гойнс («По наклонной»), Пол Джаматти («Нокдаун»), Кори Столл («Человек-муравей»), Мэгги Сифф («Сыны анархии») и Дэвид Костабайл («Компромат»). Ранее Showtime объявил, что в шести из двенадцати будущих эпизодов в шоу вернется Дэмиэн Льюис, который вновь сыграет роль финансиста Бобби Аксельрода.

Шоураннерами проекта выступают Брайан Коппельман («Девушка по вызову»), Дэвид Левин («На взводе: битва за Uber») и Бет Шактер («Микстейп»).

Сериал повествует о финансовом мире Уолл-стрит, наполненном богатствами, интригами и предательствами.

В настоящее время Showtime также разрабатывает целую серию спин-оффов «Миллиардов»: сериалы «Миллионы», «Триллионы» и еще два шоу, действие которых развернется в Майами и Лондоне соответственно.