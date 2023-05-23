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Киноафиша Новости Сергея Бурунова не позвали озвучивать Леонардо ДиКаприо в «Убийцах цветочной луны»

Сергея Бурунова не позвали озвучивать Леонардо ДиКаприо в «Убийцах цветочной луны»

23 мая 2023 11:30
Сергея Бурунова не позвали озвучивать Леонардо ДиКаприо в «Убийцах цветочной луны»

Актер дублировал голливудского коллегу с 2004 года.

После кинотеатрального релиза нашумевший вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» станет доступен на сервисе Apple TV+, а значит, у фильма будет официальный российский дубляж. Несмотря на это, Сергей Бурунов, уже много лет озвучивающий в кино Леонардо ДиКаприо, на этот раз свой голос звезде не подарит. Об этом артист рассказал в беседе с «Кинопоиском».

Конкретную причину Бурунов не назвал, но, по его словам, на этот раз выбор пал на другого артиста. Его имя пока не раскрывается. Бурунов озвучивал ДиКаприо с 2004 года. Единственным исключением за это время стали лишь «Отступники» (2006) — в оскароносной криминальной драме ДиКаприо продублировал Александр Гаврилин.

Действие «Убийц цветочной луны» разворачивается в 1920 годах в Оклахоме, а сюжет вращается вокруг массовых убийств индейцев, на чьей земле сосредоточены огромные залежи нефти. Главный герой — недалекий ветеран войны Эрнест Беркхарт (ДиКаприо), племянник местного магната Уильяма Хейла (Роберт Де Ниро), чьи руки по локоть в крови. Беркхарт женат на Молли (Лили Гладстоун) — девушке, принадлежащей к коренным народам. Из-за этого протагонисту приходится разрываться между любовью и долгом перед семьей, а осложняет ситуацию прибывший на расследование агент ФБР Том Уайт (Джесси Племонс).

Мировая премьера «Убийц цветочной луны» с большим успехом состоялась на прошлых выходных в рамках 80-го Каннского кинофестиваля. Ограниченный прокат начнется с 6 октября. Широкий релиз намечен на 20 октября. После фильм выйдет на стриминге.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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