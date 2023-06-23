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Киноафиша Новости Съемки «Мортал Комбат 2» официально начались

Съемки «Мортал Комбат 2» официально начались

23 июня 2023 16:22
Съемки «Мортал Комбат 2» официально начались

Продюсер пообещал учесть в сиквеле все ошибки и пригрозил хейтерам.

На этой неделе в Австралии официально стартовали съемки сиквела «Мортал Комбат». Объявлением о начале производства поделился в своем микроблоге главный продюсер франшизы Тодд Гарнер. Кинематографист пообещал учесть в продолжении все недочеты прошлого фильма и заодно пригрозил хейтерам блокировкой в случае нападок в его адрес:

«Поехали! Я очень рад начать, и поверьте мне — мы все услышали. Мы учли ошибки и твердо намерены сделать «Мортал Комбат 2» намного лучше. Я стопроцентно поддерживаю право каждого человека на личное мнение, но я также имею право не терпеть оскорбления и заблокировать тех, кто этого не понимает. Так что давайте просто отлично проведем время!».

Сюжет второй части пока тщательно скрывается, но известно, что из звезд оригинальной ленты к своим ролям вернутся Льюис Тан, Джессика Макнэми, Хироюки Санада, Джо Таслим, Луди Линь, Джош Лоусон, Таданобу Асано, Мехкад Брукс, Макс Хуан и Чинь Хань. Новичками станут Карл Урбан (Джонни Кейдж), Мартин Форд (Шао Кан), Тати Габриэль (Джейд), Аделин Рудольф (Китана), Десмонд Чайм (Джеррод), Ана Нгуен (Синдел) и Дэймон Херриман (Куан Чи).

Режиссером вновь выступает Саймон Маккуойд. Сценарий написал Джереми Слэйтер («Лунный рыцарь», «Академия «Амбрелла»). Дату премьеры New Line Cinema и Warner Bros. пока не назначили.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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