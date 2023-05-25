Съемки «Дэдпула 3» начались, несмотря на забастовку сценаристов

Согласно сведениям ComicBook, Marvel Studios приступила к съемкам фильма «Дэдпул 3», несмотря на продолжающуюся забастовку Гильдии сценаристов Америки (WGA). Судя по всему, компания решила не дожидаться окончания акции протеста, что, по данным журналистов, чревато серьезными негативными последствиями для проекта.

Из-за контракта между авторами текста и студией, Райан Рейнольдс, являющийся главной звездой и сценаристом картины, не сможет вносить изменения в уже утвержденный съемочный план или импровизировать по ходу работы. Таким образом, в случае, если актер придумает для своего героя шутку прямо на площадке, она будет немедленно отклонена. Учитывая, что франшиза «Дэдпул» завоевала популярность среди аудитории благодаря остроумному и взрослому юмору, зачастую завязанному на высмеивании конкретной ситуации, подобные ограничения могут сильно повлиять на конечное качество ленты.

В то же время стремление Marvel выпустить картину как можно быстрее вполне ожидаемо. Производство «Дэдпула 3» стартовало еще в 2019 году, однако вскоре в работе возникли трудности, связанные с приобретением 20th Century Fox компанией Disney и встраиванием серии «Дэдпул» в кинематографическую вселенную Marvel. Возможно, продюсеры не желали вновь откладывать момент начала съемок, поэтому начали их, невзирая на все обстоятельства.