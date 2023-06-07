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Киноафиша Новости Съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» откладываются из-за забастовки

Съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» откладываются из-за забастовки

7 июня 2023 20:07
Съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» откладываются из-за забастовки

График производства шоу сместился на два месяца.

По информации Variety, съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» были отложены на два месяца из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки (WGA). Netflix планировал начать производство в столице Франции в конце лета или начале осени текущего года, но теперь график сдвинулся ближе к концу осени. Однако дата может вновь измениться, если WGA продолжат протестовать.

Представители Netflix отказались комментировать эти сведения.

«Эмили в Париже» была продлена на четвертый сезон в январе 2022 года. Третий сезон вышел на экраны 21 декабря после торжественного премьерного показа в Париже, привлекшего к себе толпы фанатов.

Ранее Филиппин Леруа-Болье, исполняющая в сериале роль начальницы главной героини Сильви (Лили Коллинз), уже сообщила о том, что создателям шоу пришлось изменить свои планы в связи с забастовкой. Отвечая на вопрос о том, повлияла ли акция протеста на разработку проекта, она сказала:

«Немного. Мы ждем, когда ситуация разрешится. Посмотрим, чем все устроится!»

Забастовка WGA сказалась не только на американской, но и на французской киноиндустрии. Кинокомпании из США часто нанимают французских специалистов для работы над своими фильмами и сериалами, однако из-за возникшего на рынке хаоса многие совместные проекты двух стран могут оказаться отложены, как «Эмили в Париже», или же вовсе отменены.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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