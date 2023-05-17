Семейный фильм «Король-львенок» получил новую дату выхода в России и финальный трейлер

Прокатная компания «Экспонента Фильм» представила финальный дублированный трейлер приключенческой франко-бельгийской семейной ленты «Король-львенок». Вместе с этим стала известна новая дата российской премьеры — картина стартует в кинотеатрах РФ 15 июня.

В центре сюжета — львенок Кинг, сбежавший при перевозке в аэропорту. Попав в незнакомую середу, растерянное животное случайно забредает в дом брата и сестры — 15-летнего Алекса (Лео Лорлеак) и 12-летней Инес (Лу Ламбрехт). Узнав, что Кинга разыскивают власти, чтобы вернуть его обратно в клетку, школьники решаются на отчаянный шаг и обращаются за помощью к своему дедушке Максу (Жерар Дармон). Вместе они отправляются в увлекательное путешествие с целью отвезти львенка обратно в Африку.

В основу картины лег рассказ Жан-Батиста Андреа. Режиссером выступил Давид Моро («Одни», «Притворись моим парнем»). По его признанию, она давно мечтал снять историю в духе классических подростковых фильмов Стивена Спилберга, Джо Данте и Ричарда Доннера:

«Я давно мечтал о снять приключенческий фильм, вроде тех, что так волновали меня в детстве. И когда Дидар Домери и Лоран Боденс [продюсеры] предложили мне рассказ Жан-Батист Андреа, я увидел в этом знак. Я наполнил этот проект своими детскими киновоспоминаниями: Джо Данте, Спилберг, Доннер, Бэдэм... истории обычных детей, которые столкнулись с неординарными событиями. Что мне особенно нравится в этих фильмах, так это их правдоподобность. Не важно, летаешь ли ты на велосипеде или строишь космический шаттл из мусорного ведра».

В остальной актерский состав вошли Тибо де Монталембер, Клементин Баэр, Мариус Бливе, Арту, Лоран Бато, Ванесса Дэвид и Мари-Сона Конде.