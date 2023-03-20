Сэм Нил лечится от рака крови третьей стадии

Знаменитый новозеландский актер Сэм Нил рассказал о том, что лечится от рака крови третьей стадии. В новом интервью для The Guardian актер признался, что впервые испытал симптомы заболевания во время участия в рекламной кампании «Мира Юрского периода: Господство» в марте прошлого года, после чего врачи диагностировали у него ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому:

«Я не могу притворяться, что в прошлом году не было темных моментов. Но благодаря этим темным моментам я стал яснее видеть свет и облегчение. Они дали мне понять, как важно благодарить жизнь за каждый прожитый день и за всех моих друзей. Я просто рад, что жив».

По информации The Guardian, 75-летний Нил прошел курс химиотерапии, который не сработал. Затем актер начал лечиться новым химиотерапевтическим препаратом, который будет принимать ежемесячно до конца своей жизни. Сейчас болезнь отупила.

Нил заявил, что не боится смерти, но все же надеется, что проживет еще много лет:

«Я не боюсь смерти, но меня раздражает перспектива уйти так рано. Потому что я действительно хотел бы пожить еще одно или два десятилетия, понимаете? Мы с семьей построили прекрасные террасы, посадили оливковые деревья и кипарисы. Я хочу увидеть, как все это расцветет. И у меня есть мои милые маленькие внуки. Я хочу видеть, как они вырастут. Но что касается самой смерти, мне все равно».

В ближайшем будущем Нил выпустит мемуары, в которых он откровенно делится подробностями своей жизни, в том числе о своей болезни.