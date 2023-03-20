Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сэм Нил лечится от рака крови третьей стадии

Сэм Нил лечится от рака крови третьей стадии

20 марта 2023 15:12
Сэм Нил лечится от рака крови третьей стадии

Благодаря лечению новым препаратом на данный момент его болезнь отступила.

Знаменитый новозеландский актер Сэм Нил рассказал о том, что лечится от рака крови третьей стадии. В новом интервью для The Guardian актер признался, что впервые испытал симптомы заболевания во время участия в рекламной кампании «Мира Юрского периода: Господство» в марте прошлого года, после чего врачи диагностировали у него ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому:

«Я не могу притворяться, что в прошлом году не было темных моментов. Но благодаря этим темным моментам я стал яснее видеть свет и облегчение. Они дали мне понять, как важно благодарить жизнь за каждый прожитый день и за всех моих друзей. Я просто рад, что жив».

По информации The Guardian, 75-летний Нил прошел курс химиотерапии, который не сработал. Затем актер начал лечиться новым химиотерапевтическим препаратом, который будет принимать ежемесячно до конца своей жизни. Сейчас болезнь отупила.

Нил заявил, что не боится смерти, но все же надеется, что проживет еще много лет:

«Я не боюсь смерти, но меня раздражает перспектива уйти так рано. Потому что я действительно хотел бы пожить еще одно или два десятилетия, понимаете? Мы с семьей построили прекрасные террасы, посадили оливковые деревья и кипарисы. Я хочу увидеть, как все это расцветет. И у меня есть мои милые маленькие внуки. Я хочу видеть, как они вырастут. Но что касается самой смерти, мне все равно».

В ближайшем будущем Нил выпустит мемуары, в которых он откровенно делится подробностями своей жизни, в том числе о своей болезни.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Related video