Сэм Левинсон и Лили-Роуз Депп опровергли слухи о хаосе на съемках сериала «Кумир»

Сэм Левинсон и Лили-Роуз Депп прокомментировали слухи о хаосе на съемках провокационного сериала «Кумир». Ранее Rolling Stone опубликовал статью, в которой утверждается, что процесс производства шоу напоминал настоящую катастрофу и «пыточное порно».

Выступая на пресс-конференции на Каннском фестивале, Левинсон опроверг эти заявления и отметил, что журналисты описали ситуацию очень однобоко:

«Мы знали, что делаем провокационное шоу. Эта статья не прошла мимо нас, и мне показалось, что она выглядит странно. Когда жена прочитала мне текст, я сказал ей: «Думаю, мы выпустим самый грандиозный сериал этого лета». То, что было написано в журнале, показалась мне совершенно чуждым сериалу. Я знаю, кто я. Люди могут писать все, что хотят. Единственная моя претензия к авторам статьи состоит в том, что они намеренно проигнорировали факты, не соответствовавшие их видению. Но я думаю, что подобный подход сейчас достаточно распространен».

Депп подтвердила слова режиссера, призвав не доверять пустым обвинениям прессы:

«Всегда немного грустно и печально видеть эти подлые, ложные заявления о чем-то, что вам действительно дорого. Особенно, когда вы точно знаете, что все сказанное — неправда».

Она добавила, что Левинсон предоставил ей широкую творческую свободу в работе над своей героиней:

«Я никогда не чувствовала себя настолько вовлеченной в творческий процесс, связанный со съемками откровенных сцен и наготы. Я чувствовала, что мне была дана свобода в создании моего персонажа, изнутри наружу и снаружи внутрь».

На стриминге «Кумир» выйдет 4 июня.