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Киноафиша Новости Сценарий на 340 страниц: Адам Сэндлер рассказал о предстоящем фильме братьев Сэфди

Сценарий на 340 страниц: Адам Сэндлер рассказал о предстоящем фильме братьев Сэфди

6 февраля 2023 17:07
Сценарий на 340 страниц: Адам Сэндлер рассказал о предстоящем фильме братьев Сэфди

По словам актера, текст постоянно обновляется.

В скором времени Адам Сэндлер снимется в новом фильме от создателей «Неограненных алмазов» Бенни и Джошем Сэфди. В недавнем разговоре с изданием The Hollywood Reporter, актер с воодушевлением рассказал, что первый вариант сценария их второй совместной полнометражной ленты составляет колоссальные 340 страниц:

«Они работают над нашим совместным проектом последние пару лет. Они сотнями выдают страницы. Только я прочту текст и скажу, мол: «Мне нравится та или иная часть», как слышу от них в ответ: «О, этого уже нет в сценарии, мы все полностью перекроили. Скоро пришлем черновик». Эти парни как печатные машинки: не перестают писать, пробуют подойти к истории со всех возможных ракурсов. Наш новый фильм будет очень хорош. Первый вариант обновленного сценария составил 340 страниц! Безумие, конечно, но именно потому это так круто».

Учитывая, что обычно одна страница сценария соответствует примерно одной минуте экранного времени, у братьев Сэфди пока получается очень продолжительный фильм. Сэндлер имеет в виду черновой вариант, поэтому, скорее всего, финальная версия сценария будет ближе к стандартному хронометражу.

Название и подробности сюжета пока не раскрываются, ходя прошлой осенью инсайдеры сообщили, что повествование будет выстроено вокруг коллекционирования невероятно дорогих карт. Производством фильма занимается стриминговый сервис Netflix. Съемки должны начаться в ближайшие месяцы.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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