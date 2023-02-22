Сценарий четвертого сезона «Мандалорца» уже написан

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро объявил о том, что сценарий четвертого сезона шоу уже завершен. Новостями о проекте он поделился в новом интервью для телеканала BFMTV:

«Да, мы уже закончили писать сценарий четвертого сезона. Мы должны были убедиться в том, что собираемся работать над полностью законченной историей. Поэтому мы с Дэйвом Филони наметили границы истории и затем последовательно прописали каждый эпизод. Я работал над сценарием во время постпродакшна третьего сезона, чтобы событиях будущих серий ощущались и как продолжение, и как единая история».

Филони и Фавро уже не в первый раз написали сценарий следующего сезона «Мандалорца» еще до выхода предыдущего. Все предшествующие части шоу были разработаны по той же схеме. Из-за высокого бюджета и длительных съемок сериала его создателям необходимо заранее обозначать направление, в котором они хотят развивать сюжет, чтобы поддерживать темы производства на высоком уровне. Также Фавро отметил, что будущие серии будут иметь немало пересечений с другими проектами по «Звездным войнам», такими как сериалы «Асока» и «Звездные войны: Опорная команда».

Премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится 1 марта. Предстоящие серии расскажут о путешествии Дина Джарина (Педро Паскаль) и его спутника Грогу на планету Мандалор. Там дуэт надеется искупить вину Джарина за то, что тот снял с себя шлем при посторонних, тем самым нарушив древние традиции мандалорских воителей.