Сборы космического фильма «Вызов» преодолели планку в 1 млрд рублей

По информации интернет-портала ЕАИС, сборы космической драмы «Вызов» Клима Шипенко преодолели планку в 1 млрд рублей. Таким образом, фильм стал второй после «Чебурашки» российской картиной 2023 года, достигнувшей этой знаковой отметки.

Точный производственный бюджет «Вызова» держится в секрете, однако ранее продюсер фильма Константин Эрнст заявил, что затраты на разработку составили «меньше 1 млрд рублей». Приняв во внимание этот комментарий, можно заключить, что картина начнет приносить прибыль только после того, как заработает приблизительно 2 млрд рублей. Создатели проекта намерены достичь этих результатов как через продолжение показов фильма внутри России, так и через продажу картины иностранным партнерам. В частности, они заявили, что в настоящий момент ведут переговоры о прокате ленты в Китае.

«Вызов» повествует о торакальном хирурге Жене Беляевой (Юлия Пересильд), которой было поручено отправиться в космос и провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, чтобы спасти жизнь получившему травму космонавту. Фильм является первой в истории кино игровой полнометражной картиной, съемки которой прошли в космосе: Пересильд и Шипенко отправились на МКС, отсняв там около 40 минут экранного времени.